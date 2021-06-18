Англия – Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Сборные Англии и Шотландии сыграют друг с другом во втором туре чемпионата Европы по футболу 2020 года. Британское дерби состоится в рамках группы D.

Принципиальное противостояние примет легендарный стадион "Уэмбли" в пятницу, 18 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Шотландия. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ АНГЛИЯ – ШОТЛАНДИЯ

Евро-2020. 2-й тур

Группа D

Лондон, стадион "Уэмбли"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Арбитр VAR: Алехандро Эрнандес (Испания)

Англия – Шотландия – 0:0

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3 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! В Лондоне состоится жаркое британское дерби!

Этого матча в основной сетке чемпионата Европы фанаты ждали с первенства 96-го года. Тогда на том же "Уэмбли" англичане были сильнее 2:0.

На нынешнем турнире команды стартовали диаметрально противоположно. Англия обыграла Хорватию, а вот шотландцы без шансов проиграли чехам.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины обыграла команду Северной Македонии 2:1. В составе нашей голами отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.