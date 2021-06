Англия – Хорватия: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, сборная Англии сыграет против Хорватии. Они считают фаворитами группы D, в которой также выступают Шотландия и Чехия. Этот матч во многом будет решать судьбу путевки в плей-офф Евро-2020 с первого места.

Команды встретятся на легендарном "Уэмбли" в Лондоне, встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию поединка.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Евро-2020. Группа D

1-й тур

Лондон, "Уэмбли"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Арбитр VAR: Массимилиано Иррати (Италия)

Англия – Хорватия – 0:0

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингс, Чилуэлл – Филлипс, Райс – Стерлинг, Маунт, Фоден –Кейн

Хорватия: Ливакович – Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол – Брозович – Крамарич, Модрич, Ковачич, Перишич – Ребич

2 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сборные Англии и Хорватии уже скоро выйдут на поле и попытаются определить главного фаворита своего квартета. Лондон уже готов к празднику футбола!

