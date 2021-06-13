Англия – Хорватия: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, сборная Англии сыграет против Хорватии. Они считают фаворитами группы D, в которой также выступают Шотландия и Чехия. Этот матч во многом будет решать судьбу путевки в плей-офф Евро-2020 с первого места.

Команды встретятся на легендарном "Уэмбли" в Лондоне, встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию поединка.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Евро-2020. Группа D

1-й тур

Лондон, "Уэмбли"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Арбитр VAR: Массимилиано Иррати (Италия)

Англия – Хорватия – 0:0

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингс, Чилуэлл – Филлипс, Райс – Стерлинг, Маунт, Фоден –Кейн

Видео дня

Хорватия: Ливакович – Врсалько, ﻿Чалета-Цар, Вида, Гвардиол – Брозович﻿ – Крамарич, Модрич, Ковачич, Перишич – Ребич

2 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сборные Англии и Хорватии уже скоро выйдут на поле и попытаются определить главного фаворита своего квартета. Лондон уже готов к празднику футбола!

We need you.



All of us. All of you. pic.twitter.com/VtQ1quXpvg — England (@England) June 12, 2021

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Зрителям в Украине матч будет доступен на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2". Помимо этого поединок покажут "Россия 1" и "Беларусь 5". Начало в 16:00.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Букмекеры считают фаворитом сборную Англии и предлагают коэффициент на ее победу 1.70. В успех хорватов верят слабо – всего 6.30. На ничью ставки принимаются с показателем 3.92. Примечательно, что неплохой коэффициент дают на гол хорватов – 1.84.

СУДЬИ МАТЧА АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ

Матч рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. На линиях ему будут помогать Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети, четвертым рефери назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов. Система видеоповторов будет закрепнела за Массимилиано Иррати.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

"Хорватия – очень опытная сборная с выдающимися футболистами, сильной психологией, невероятным бойцовским духом. Команда также тактически гибкая, что делает матч с ней серьезным испытанием для нас. Но мы знаем, что можем победить".

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

"Я выберу самый сильный состав, и мы никого не боимся. Да, сборная Англии очень быстра, агрессивно играет в атаке, это топовая команда. Нам нужно показать надежную игру в обороне, но также следует держать мяч и пытаться контратаковать. Если мы будем только обороняться, то мы обречены".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Англия и Хорватия пересекались на поле 10 раз, из них лишь дважды – в товарищеских матчах. На счету англичан 5 побед, у хорватов – 3. Соотношение забитых мячей – 21:13 соотвественно. Последние разы соперники встречались еще осенью 2018 года в рамках Лиги наций УЕФА (2:1; 0:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 июня, на Евро-2020 стартует также сборная Украины. Она сыграет против Нидерландов на их домашнем стадионе на выезде. Команда Андрея Шевченко имеет шансы на хороший результат, ведь соперник сыграет далеко не в самом сильном своей составе.

При этом фактор домашнего стадиона не всегда помогает. Это утверждение накануне наглядно показала сборная России, которая безвольно уступила бельгийцам в Санкт-Петербурге.