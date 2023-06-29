'Хочется блевануть': экс-тренер сборной России опозорился, показав видео с пародией на Дзюбу

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выставил себя на посмешищем в сети после того, как стал участником одного из юмористических шоу. 55-летний специалист решил показать видео с пародией на скандальные ролики нападающего Артема Дзюбу.

Видео дня

Слуцкий решил поучаствовать в шоу, в котором главная задача – не рассмеяться, но заставить это сделать других. Победитель получает крупный денежный приз.

Для того, чтобы вывести соперников из равновесия экс-наставник московского ЦСКА и казанского "Рубина" сначала зачитал рэп, а затем продемонстрировал пародию на Дзюбу, интимные ролики с которым ранее слили в сеть. В итоге Слуцкий рассмешил одного из участников, но был жестко высмеян в сети.

Многие эксперты из РФ отметили, что им стыдно, что Слуцкий тренировал национальную команду, а также обвинили его в наплевательстве на репутацию. "Откровенно говоря, от такого юмора хочется одного – блевануть. И забыть, что этот человек тренировал мою любимую команду и сборную моей страны", – написал комментатор Алексей Андронов.

Журналист Василий Уткин отметил, что тренер просто привлекает к себе внимание. "Ему просто очень одиноко. В чем-то на старом багаже, в чем-то эксплуатируя свою – полностью заслуженную – славу. Он ищет внимания. Любой ценой. А когда ты чего-то хочешь, у этого есть цена. За внимание к себе Слуцкий платит репутацией. Это путь к OnlyFans, но там вряд ли будет долгий успех", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты опозорились с "протестом против Украины" на молодежном Евро-2023 в Румынии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!