Телезрители главного пропагандистского рупора Российской Федерации были вынуждены несколько десятков секунд слушать известный матерный хит про президента России. "Путин – х**ло" от украинских фанатов прозвучало на телеканале "Россия 1".

Момент случился в дебюте матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между Швецией и Украиной. На 13-й минуте украинские болельщики зарядили знаменитую песню и это попало в прямой эфир.

Комментатор Александр Неценко, работавший на этой игре, ничего не заметил, продолжая рассказывать о составах команд и описывал действия, происходившие на поле.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Отметим, что изначально редакторы телеканала "Россия 1" не поставили эту игру в свою телепрограмму.

Для украинских фанов исполнение такого хита стало настоящей традицией. Впервые "Путин – х**ло" на Евро-2020 прозвучало в матче Украина – Нидерланды.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Швеция – Украина завершился со счетом 1:2. Победный гол в дополнительное время забил Артем Довбик.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".