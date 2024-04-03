Хацкевич прокомментировал новость о своем избиении в Польше

Знаменитый футболист киевского "Динамо" Александр Хацкевич опроверг факт избиения со стороны фанатов польского "Заглембе". При этом агент тренера команды из Сосновиц Вадим Шаблий подтвердил конфликт беларуса с ультрас.

Об этом информирует "Украинский футбол". По словам Хацкевича, он вообще впервые услышал от журналистов информацию об инциденте. "Я сейчас на тренировке, от вас в первый раз об этом слышу. Пока у меня тренировки в планах – вот сейчас, буквально через 15 минут. Вот и все", – сказал 50-летний специалист.

В свою очередь Шаблий отметил, что в адрес его клиента звучали угрозы со стороны футбольных ультрас "Заглембе". Также он опроверг слухи об отставке Хацкевича.

"Никто Хацкевича не избивал, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть "Заглембе", потому что в команде бардак", – прокомментировал агент.

Легендарный динамовец возглавил польскую команду первой лиги в январе нынешнего года. Под его руководством коллектив провел шесть матчей, в которых сумел добыть лишь две ничьи и забил всего один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Хацкевич назвал свою работу в России главной ошибкой тренерской карьеры.

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