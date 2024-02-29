'Хабаровское бычье': Милевский резко отреагировал на слова Алиева

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский жестко высказался в адрес своего многолетнего партнера по команде Александра Алиева. Экс-нападающий сборной Украины гневно отреагировал на заявление уроженца Хабаровска о завершении любых отношений и общения.

Об этом Милевский заявил во время общения с болельщиками в своем Telegram-канале. 39-летний экс-игрок "Динамо", который трижды становился чемпионом Украины, отметил, что не намерен опускать по манере общения до уровня Алиева, которого назвал "хабаровским бычьем".

"Алиев возбудился из-за того, что я назвал глупым его поступок, когда они вынес в прессу свои высказывания. Вот и все. Никаких оскорблений и матов не было. Я даже не умею так разговаривать, как это хабаровское бычье просто. И не буду так делать. И не буду опускать до уровня этого человека", – сказал Милевский.

Ранее Алиев рассказал о том, что Милевский находился в коме во время лечения от алкогольной зависимости. Артему не понравилась откровенность товарища, поступок которого он назвал глупым.

Напомним, в сентябре минувшего года в сети появилось видео с экс-футболистом, которое шокировало болельщиков. Они потребовали от друзей срочно спасать Милевского. Позже стало известно о его госпитализации. За время лечения Артем закодировался и сбросил 20 килограмм.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе к Артему Милевскому пришли с обыском сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

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