'Милевского для меня больше не существует': Алиев жестко высказался об экс-игроке 'Динамо'

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев жестко высказался о своем многолетнем партнере по команде Артеме Милевском. Экс-полузащитник сборной Украины раскритиковал уроженца Минска за то, что тот назвал глупыми высказывания друга о его лечении от алкогольной зависимости.

Об этом Алиев рассказал в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram. Вице-чемпион молодежного чемпионата Европы 2006 года подчеркнул, что для него Милевский перестал существовать, и общаться с ним Александр больше не намерен. Также он раскритиковал окружение Артема.

"Для меня это было удивление. Он многого не знает, потому что он действительно лежал в коме семь суток. После тех слов, который он сказал, его для меня больше не существует. Руку я ему никогда больше не подам. Никогда. Мне очень много людей, с которыми я служу и езжу на передок, говорят, что если они увидят этого п***ра, – так они говорят о Милевском, – то просто разобьют ему харю. Я просил сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Думаю, Милевский меня смотрит, и он подумает, с кем он общается и с кем он живет. Миля мне больше не кент. Такие кенты мне не нужны", – сказал Алиев.

Напомним, в сентябре минувшего года в сети появилось видео с экс-футболистом, которое шокировало болельщиков. Они потребовали от друзей срочно спасать Милевского. Позже стало известно о его госпитализации. За время лечения Артем закодировался и сбросил 20 килограмм.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе к Артему Милевскому пришли с обыском сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

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