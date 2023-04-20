'Говорил и буду говорить на русском': экс-динамовец Алиев ответил на вопрос, почему не переходит на украинский

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев отказался переходить на украинский язык, несмотря на вторжение России в нашу страну. Экс-игрок национальной сборной и уроженец Хабаровска отметил, что всегда общался на русском языке, и выразил надежду на понимание.

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Об этом Алиев рассказал в видеообращении к болельщикам, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Вице-чемпион молодежного чемпионата Европы пытался говорить на украинском языке, однако признался, что это трудно ему дается.

"Вы меня все спрашиваете, почему я разговариваю на русском. Потому что я всегда говорил и буду говорить на русском. Это личное дело каждого. Вы видите, мне очень трудно (Алиев до этого момента пытался говорить на украинском. – Ред.). Так что я разговаривал, разговариваю и буду разговаривать на русском языке. Так, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли", – сказал Алиев.

Ранее Алиев рассказал, что при встрече с президентом Владимиром Путиным постарается его убить. Также он признался, что стал получать множество угроз от россиян после того, как записался в территориальную оборону Киева для защиты страны от оккупантов из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что у него возникла новая проблема со здоровьем и он снова может перенести операцию.

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