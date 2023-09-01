'Горжусь своими игроками': Луческу высказался о вылете 'Динамо' из еврокубков

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу позитивно оценил выступление команды в нынешнем еврокубковом сезоне, несмотря на вылет уже на стадии квалификации в Лиге конференций. Румынский специалист отметил, что его футболисты достойно выглядели на фоне стамбульского "Бешикташа", которому накануне уступили в ответном матче плей-офф отбора.

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Об этом Луческу сказал на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале Haber Global. По словам наставника "бело-синих", поединок в Стамбуле выдался для его подопечных непростым, но они имели шансы на то, чтобы пройти дальше.

"Это был сбалансированный матч. В первом тайме и 10 минут второго до того момента, когда "Бешикташ" забил гол. После этого они начали провоцировать, создавать свободные зоны для контратак. Они более опытные, а у нас множество игроков из академии. У нас нет таких же условий, как у других команд. Мы играем без болельщиков, мы стараемся и дальше жить. Я горжусь своими игроками, потому что в этих условиях они стараются удержать украинский футбол на достойном уровне", – сказал Луческу.

Отметим, что в последний раз "Динамо" оставалось без еврокубковой осени в сезоне 2005/06, после вылета во втором раунде квалификации Лиги чемпионов от швейцарского "Тюна".

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения от "Бешикташа" в первом матче Мирча Луческу выразил возмущение судейством, назвав свою команду "чемпионом по отмененным голам". Румынский специалист также назвал турецкую команду сборной Африки.

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