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Впервые за 18 лет. "Динамо" вылетело из еврокубков

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,2 т.
Впервые за 18 лет. 'Динамо' вылетело из еврокубков

Киевское "Динамо" проиграло "Бешикташу" в ответной игре плей-офф Лиги конференций и завершило свои выступление в еврокубках. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 0:1.

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"Бешикташ" с первых минут захватил инициативу, неспешно разыгрывая свои атаки. Турки очень долго держали мяч на своей половине поля, ожидая прессинг со стороны киевлян. "Бело-синие" в начале поединка играли в основном без мяча, в то время как соперник, комбинируя, легко доходил до ворот Бущана.

Впервые за 18 лет. "Динамо" вылетело из еврокубков

К 20-й минуте атаки "Бешикташа" превратились в настоящий штурм. Опасные моменты возникали один за одним, вынуждая голкипера сборной Украины отрабатывать по-полной. В еще одном эпизоде мяч попал в штангу. "Динамо" очень глубоко село в оборону, с огромным трудом отбиваясь от турков.

Статистика владения мячом к середине тайма составляла 70%/30%.

Впервые за 18 лет. "Динамо" вылетело из еврокубков

После таймаута, который судья дал, чтобы футболисты попили воды, "Динамо" смогло немного обострить игру. Несколько выпадов подопечных Луческу турки остановили лишь ценой желтых карточек, но ни к каком результату не привело.

Впервые за 18 лет. "Динамо" вылетело из еврокубков

Вторую половину "Бешикташ" начал также агрессивно. С большими трудностями и желтой карточку украинцы останавливали быстрых форвардов соперника. Развязка наступила на 52-й минуте. Легенда сборной Камеруна Венсан Абубакар обыграл трех киевлян и пробил точно в ворота.

Забив гол, 31-летний форвард побежал кривляться к воротам "Динамо", за что получил желтую карточку от рефери.

Впервые за 18 лет. "Динамо" вылетело из еврокубков

В оставшееся время зрители голов не увидели. Поражение киевлян оставил их без еврокубков впервые за 18 лет. В последний раз такое с "Динамо" случилось в сезоне 2005/06, после вылета во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов от швейцарского "Тюна". 

Как сообщал OBOZREVATEL, "бело-синие" потерпели поражение в первом матче. Номинально домашний поединок против турецкого "Бешикташа" в румынском Бухаресте завершился со счетом 2:3.