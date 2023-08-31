Впервые за 18 лет. 'Динамо' вылетело из еврокубков

Киевское "Динамо" проиграло "Бешикташу" в ответной игре плей-офф Лиги конференций и завершило свои выступление в еврокубках. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 0:1.

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"Бешикташ" с первых минут захватил инициативу, неспешно разыгрывая свои атаки. Турки очень долго держали мяч на своей половине поля, ожидая прессинг со стороны киевлян. "Бело-синие" в начале поединка играли в основном без мяча, в то время как соперник, комбинируя, легко доходил до ворот Бущана.

К 20-й минуте атаки "Бешикташа" превратились в настоящий штурм. Опасные моменты возникали один за одним, вынуждая голкипера сборной Украины отрабатывать по-полной. В еще одном эпизоде мяч попал в штангу. "Динамо" очень глубоко село в оборону, с огромным трудом отбиваясь от турков.

Статистика владения мячом к середине тайма составляла 70%/30%.

После таймаута, который судья дал, чтобы футболисты попили воды, "Динамо" смогло немного обострить игру. Несколько выпадов подопечных Луческу турки остановили лишь ценой желтых карточек, но ни к каком результату не привело.

Вторую половину "Бешикташ" начал также агрессивно. С большими трудностями и желтой карточку украинцы останавливали быстрых форвардов соперника. Развязка наступила на 52-й минуте. Легенда сборной Камеруна Венсан Абубакар обыграл трех киевлян и пробил точно в ворота.

Забив гол, 31-летний форвард побежал кривляться к воротам "Динамо", за что получил желтую карточку от рефери.

В оставшееся время зрители голов не увидели. Поражение киевлян оставил их без еврокубков впервые за 18 лет. В последний раз такое с "Динамо" случилось в сезоне 2005/06, после вылета во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов от швейцарского "Тюна".

Как сообщал OBOZREVATEL, "бело-синие" потерпели поражение в первом матче. Номинально домашний поединок против турецкого "Бешикташа" в румынском Бухаресте завершился со счетом 2:3.