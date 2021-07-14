Главный герой Евро-2020 официально перешел в ПСЖ

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в качестве свободного агента подписал контракт с французским ПСЖ. 22-летний футболист стал главным героем чемпионата Европы-2020, отбив решающий пенальти в финальном матче против Англии.

Доннарумма начинал свою карьеру в академиях "Наполи" и "Милана". В составе основной команды из Милана выступал с 2015 года. За 6 сезонов сыграл во всех турнирах в 251 матче, пропустив 256 мячей. 88 игр отстоял насухо. Его контракт с клубом истек в конце июня. По данным Transfermarkt трансферная стоимость вратаря составляет 60 млн евро.

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Как сообщал OBOZREVATEL, решающий поединок Евро-2020 между Италией и Англией завершился в серии послематчевых пенальти.

Основное и дополнительное время победителя не выявила.

Доннарумма отбил последний пенальти у англичан (бил Букайо Сака) и принес сборной Италии второй титул чемпиона континента.