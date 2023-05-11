Главного тренера сборной Украины по футболу выгнали с матча УПЛ. Видео скандала

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Руслан Ротань, который является и наставником "Александрии", получил красную карточку в матче Премьер-лиги (УПЛ) против "Днепра-1" (1:1). Инцидент произошел в первом тайме.

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На 20-й минуте Даниил Скорко сбил в своей штрафной Александра Назаренко. Главный арбитр Ярослав Козык поставил пенальти, чем вызвал бурное возмущение у Ротаня. Тренер пошел выяснять отношения к скамейке запасных "Днепра-1", где его толкнул бразильский легионер гостей Беглоу.

Рефери за неспортивное поведение сразу удалил и Руслана Ротаня и администратора днепрян Вадима Комардина.

"Александрией" оставшееся игровое время руководил помощник Ротаня Сергей Кравченко. Сам тренер досматривал встречу с трибун стадиона в Ужгороде.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня без шансов проиграла Англии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2024.

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