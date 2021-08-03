"Генк" – "Шахтер": букмекеры назвали фаворита первого матча отбора Лиги чемпионов

Спортивные аналитики считают "Шахтер" фаворитом выездного матча против "Генка" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Поединок состоится во вторник, 3 августа, на "Кристал Арене".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Букмекеры оценили вероятность победы "горняков" коэффициентом 2,20, ничьей – показателем 3,20, а на домашний успех бельгийцев можно поставить за 3,30. Донецкий клуб также является явным фаворитом на выход в четвертый раунд отбора. На это событие котировки находятся на уровне 1,28, а на проход "Генка" ставки принимаются за коэффициент 3,50.

Видео дня

Команды еще ни разу в истории не играли между собой. Обслуживать поединок будет судейская бригада во главе с греком Анастасиосом Сидиропулосом.

Напомним, что ответный матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 10 августа. Ранее "Шахтер" узнал возможных соперников по четвертому раунду квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание прямых трансляций противостояния "горняков" и "Генка".