'Где поднабрался?' Пушилина подняли на смех после слов о том, что 'Шахтер' 'уже не наша команда, симулякр'

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин назвал ненастоящим донецкий "Шахтер", добавив, что "это уже не наша команда, это что-то чужое". Он в очередной раз с пафосом поделился планами боевиков и пособников преступного режима Владимира Путина создать "настоящий "Шахтер", за что тут же был высмеян в сети.

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"Всему свое время, но донецкому "Шахтеру" быть. Настоящему "Шахтеру", нашему. Это не тот симулякр, который получился, который блуждает по разным регионам, ищет себе пристанище – это уже не наша команда. Это что-то чужое, что, наоборот, явилось определенным финансовым спонсором в том числе той агрессии, которая осуществляется сейчас против жителей Донбасса", – сказал Пушилин в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru с откровенными насмешками прокомментировали слова бывшего сотрудника финансовой пирамиды "МММ". Они посоветовали ему перестать заниматься популизмом.

"Симулякр – это "ДНР" и сам Пушилин", "Ох ты ж! Он знает слово "симулякр"!", "Бывший МММщик квазигосударства что-то еще говорит про ненастоящий клуб...", "Планируется новый МММ проект "Шахтер" от прожженого мастера в этом деле", "Для начала сразу создай и построй свое, а потом делай заявления", "Это чудо пусть сначала построит арену, а потом бла-бла-блакает", "Где таких умных слов МММ-щик поднабрался, интересно?", "Сказочный просто. Твой выдуманный "Шахтер" даже существование не начнет свое", – пишут болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Пушилин заявил о намерении восстановить донецкий "Шахтер" в чемпионате России. Его также подняли на смех после слов о хоккейном "Донбассе".

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