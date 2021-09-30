Где смотреть "Заря" – "Рома": расписание трансляций матча Лиги конференций

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Заря Рома где смотреть матч 30 09 2021

В четверг, 30 сентября, "Заря" сыграет с "Ромой" в домашнем матче второго тура Лиги конференций. Поединок пройдет в Запорожье на "Славутич-арене" и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию противостояния в Украине можно будет посмотреть на Volia TV и видеосервисе MEGOGO. В России игру покажет телеканал "Матч! Футбол 3".

Букмекеры прогнозируемо считают итальянский гранд фаворитом матча и предлагают поставить на римлян за коэффициент 1,40, на ничью – за 4,75, а вероятность того, что луганчане возьмут три очка, оценивается котировкой 7,50. Ставки на то, что подопечные Виктора Скрипника не проиграют, принимаются за 2,75.

Видео дня
Котировки на матч "Заря" - "Рома"
Коэффициенты на двойной исход в матче "Заря" - "Рома"

Команды еще ни разу не играли между собой. На старте Лиги конференций "Рома" не оставила шансов ЦСКА из Софии, разгромив болгарский клуб со счетом 5:1 на своем поле. "Заря" без шансов уступила норвежскому "Буде-Глимту", сумев уйти от крупного поражения лишь в добавленное ко второму тайму время.

"Рома" лидирует в группе после победы со счетом 5:1

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские "Динамо" и "Шахтер" уже успели сыграть свои матчи во втором туре Лиги чемпионов. Киевляне были разгромлены "Баварией" со счетом 0:5, а "горняки" в третьем кряду поединке сыграли вничью с миланским "Интером".

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