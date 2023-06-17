Где смотреть Украина – Мальта. Расписание трансляций отбора на Евро-2024

Сборная Украины в понедельник, 19 июня, в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сыграет номинально домашний поединок отбора на чемпионат Европы-2024 по футболу. В 3-м туре подопечным Сергея Реброва будет противостоять национальная команда Мальты.

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Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Мальта.

В прямом эфире игру совместно покажут "Megogo Футбол 1" и региональные телеканалы "Суспильного" (без трансляции на онлайн-платформах). Megogo Футбол 1 входит в подписку "Максимальная" или "Спорт" медиасервиса Megogo.

За полтора часа до начала игры состоится прямое включение студии с приглашенными экспертами. Комментировать встречу на обеих каналах будут Вадим Скичко и Роман Бебех.

В своей истории Украина и Северная Македония на уровне футбольных сборных пересекались единственный раз в 2017 году. Тогда товарищеский поединок в Австрии завершился со счетом 0:1 не в нашу пользу.

Как сообщал OBOZREVATEL, во 2-м туре украинцы встречались в Скопье с Северной Македонией. При этом начало для украинцев было кошмарным. После кошмарного начала, когда за первую половину наши футболисты пропустили два гола, во втором тайме сборная Украины преобразилась и вырвала победу 3:2.

Сразу после матча швейцарский рефери Лукас Фендрих наказал лидера сборной Украины.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии.

Отметим, что перед игрой с Мальтой Украина занимает 2-е место в группе С.

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