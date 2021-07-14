Где смотреть "Сьон" – "Динамо": расписание трансляций контрольного поединка

В среду, 14 июля, "Динамо" проведет второй товарищеский матч на втором тренировочном сборе в летнее межсезонье. Подопечные Мирчи Луческу сыграют со швейцарским "Сьоном".

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:30 по киевскому времени, можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале киевлян. Игра пройдет на домашнем стадионе соперников "Динамо".

Отметим, что минувший сезон в элитном дивизионе чемпионата Швейцарии "Сьон" закончил на девятом месте в таблице. В 36 поединках команда набрала 38 очков.

Подопечные Луческу являются фаворитами товарищеского матча. Спортивные аналитики оценили вероятность их победы коэффициентом 1,57, ничьей – 4,00, а на успех хозяев можно поставить за 4,50.

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Киевляне провели уже пять спаррингов с начала летнего межсезонья. Четыре из них закончились вничью и только один – выигрышем у любительской команды из Франции со счетом 5:0. Самым ярким получилось противостояние с "Базелем", в котором команды забили восемь голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" объявило о подписании двух новичков – бывшего футболиста "Колоса" из Ковалевки и нападающего московского ЦСКА, которого незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко выгнал из национальных сборных.