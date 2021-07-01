"Динамо" в матче с 8 голами упустило победу над швейцарским грандом. Видео

Киевское "Динамо" с ничьей стартовало на первых летних сборах. На стадионе в швейцарском Веве подопечные Луческу в результативном матче упустили победу над вице-чемпионом Швейцарии "Базелем". Поединок закончился со счетом 4:4.

По ходу матча киевляне играли два тайма разными составами. В первой 45-минутки столичные футболисты легко забили два гола (отличились Антюх и Сирота), однако еще до перерыва швейцарцы усилиями Артура Кабрала сравняли счет.

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Вторая половины игры прошла по схожему сценарию. Чемпион Украины дважды выходил вперед и серебряный призер Суперлиги Швейцарии дважды восстанавливал паритет. Последний мяч был забит за 8 минут до финального свистка.

"Динамо" – "Базель" – 4:4

Гол: 23 – 1:0 Антюх, 2:0 – 30 Сирота, 2:1 – 36 Касами, 2:2 – 45 пенальти Кабрал, 3:2 – 49 Леднев, 3:3 – 60 Кабрал, 4:3 – 66 Коробенко, 4:4 – 82 Маршан

"Динамо" (1-й тайм) - Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга (Ванат, 35).

"Динамо" (2-й тайм) - Бойко (Моргун, 76), Вивчаренко, Шабанов, Кравченко, Сидклей, Андриевский (Коробенко, 62), Гармаш, Леднев, Цитаишвили, Родригес, Ванат (Кулач, 62).

Стоит отметить, что на первом сборе "Динамо" осталось сыграть 3 контрольных поединка:

3 июля. 16:00. "Динамо" – "Лозанна" (Швейцария)

7 июля. 17:00. "Динамо" – "Люцерн" (Швейцария)

10 июля. 13:00. "Динамо" – "Сервет" (Швейцария)

Первый официальный поединок в сезоне-2021/2022 "Динамо" сыграет 24 июля против Шахтера в Суперкубке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" может купить хорватского нападающего "Горицы" Кристиана Ловрича в качестве замены Артему Беседину, который получил травму в матче Евро-2020 против Швеции.

Ожидается, что украинский футболист пропустит около шести месяцев.