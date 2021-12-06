Где смотреть 'Шахтер' – 'Шериф': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 7 декабря, проведет заключительный для себя матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. На поле столичного НСК "Олимпийский" команда Роберто Де Дзерби примет молдавский "Шериф".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф. Начало встречи – в 22:00.

Увидеть игру можно будет на стримминговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на платформе Volia TV. Здесь зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.

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Кроме того, эфир из Киева проведет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

Отметим, что "Шахтер" уже потерял все шансы на выход в весеннюю часть еврокубков. "Горняки" набрали лишь одно очко в пяти встречах. При этом в стартовом туре группового турнира украинская команда сенсационно проиграла "Шерифу" на выезде – 2:0.

Молдавский клуб, который тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб, продолжит выступления в предварительном плей-офф Лиги Европы. За первое место в группе D в очной встрече поспорят мадридский "Реал" и миланский "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне поединка против "Шерифа" донецкий "Шахтер" добыл волевую победу над "Львовом" в Премеьр-лиге Украины, забив шесть мячей.