Где смотреть ''Шахтер'' – ''Фейеноорд''. Расписание трансляций 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 9 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/2023. Подопечные Игора Йовичевича сразятся с "Фейеноордом", ставшим бронзовым призером чемпионата Нидерландов в прошлом году.

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Встреча состоится на стадионе Войска Польского в Варшаве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Ренн". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию встречи в Украине можно будет посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен на видеосервисе Megogo и платформе Volia TV. Тут болельщикам будет доступна традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала "оранжево-черные" прошли французский "Ренн". Первая встреча между этими командами завершилась с неожиданным счетом 2:1 в пользу украинцев.

В ответной игре все решилась в серии послематчевых пенальти. Голкипер "горняков" Анатолий Трубин взял три удара, добыв для своей команды победу.

Позже "Шахтер" показал хитрость, которая помогла нашему вратарю.