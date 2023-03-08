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"Шахтер" – "Фейеноорд": онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
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'Шахтер' – 'Фейеноорд': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 9 марта, сыграет с роттердамским "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда Игора Йовичевича в номинально домашней игре примет соперника в польской Варшаве.

Видео дня

Встреча состоится на поле стадионе "Легия". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Фейеноорд". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

''Шахтер'' – ''Фейеноорд'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "ФЕЙЕНООРД"

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и его стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "ФЕЙЕНООРД"

Фаворитом игры считаются гости. Ставки на победу коллектива из Нидерландов принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "ФЕЙЕНООРД"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словакии, которую возглавляет опытный Иван Кружляк. Помогать ему будут лайнсмены Бранислав Ханцко и Ян Позор. Роль четвертого арбитра исполнит Петер Кралович.

''Шахтер'' – ''Фейеноорд'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить немец Кристиан Дингерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игор Йовичевич, главный тренер "Шахтера":

– "Фейеноорд" – топовая команда. Он был первым в своей группе Лиги Европы, лидирует в национальном чемпионате. Мы очень уважаем их и ждем трудного матча. Можно сказать, что они – фавориты. Но мы будем сражаться до конца. Будем верить, что чудо может случиться еще раз.

''Шахтер'' – ''Фейеноорд'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Арне Слот, главный тренер "Фейеноорда":

– Мы сыграем против сильного соперника. Для нас не проблема, что первый матч мы проведем на выезде. Тем более они играют не в своей стране – по ужасной причине. Мне кажется, что всем нравится играть дома, ведь ты хочешь, чтобы тебя поддерживали твои болельщики. В другой стране стадион, вероятно, не будет заполнен их собственными болельщиками.

''Шахтер'' – ''Фейеноорд'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы
''Шахтер'' – ''Фейеноорд'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Степаненко, Ракицкий, Матвиенко – Зубков, Назарина, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Траоре

"Фейеноорд": Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Виффер, Кекчю – Джаханбахш, Дилросун, Идрисси – Хименес

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Единственный раз в еврокубках команды пересекались в сезоне 2017/18. Тогда на групповом этапе Лиги чемпионов "Шахтер" дважды был сильнее соперника – 2:1 в Роттердаме и 3:1 в Харькове.

Фейеноорд Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан рассказал, как нокаутировал россиянина во время тренировочных сборов в Турции.

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