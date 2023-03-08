''Шахтер'' – ''Фейеноорд'': онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 9 марта, сыграет с роттердамским "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда Игора Йовичевича в номинально домашней игре примет соперника в польской Варшаве.

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Встреча состоится на поле стадионе "Легия". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Фейеноорд". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "ФЕЙЕНООРД"

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и его стриминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "ФЕЙЕНООРД"

Фаворитом игры считаются гости. Ставки на победу коллектива из Нидерландов принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "ФЕЙЕНООРД"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словакии, которую возглавляет опытный Иван Кружляк. Помогать ему будут лайнсмены Бранислав Ханцко и Ян Позор. Роль четвертого арбитра исполнит Петер Кралович.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить немец Кристиан Дингерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игор Йовичевич, главный тренер "Шахтера":

– "Фейеноорд" – топовая команда. Он был первым в своей группе Лиги Европы, лидирует в национальном чемпионате. Мы очень уважаем их и ждем трудного матча. Можно сказать, что они – фавориты. Но мы будем сражаться до конца. Будем верить, что чудо может случиться еще раз.

Арне Слот, главный тренер "Фейеноорда":

– Мы сыграем против сильного соперника. Для нас не проблема, что первый матч мы проведем на выезде. Тем более они играют не в своей стране – по ужасной причине. Мне кажется, что всем нравится играть дома, ведь ты хочешь, чтобы тебя поддерживали твои болельщики. В другой стране стадион, вероятно, не будет заполнен их собственными болельщиками.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Степаненко, Ракицкий, Матвиенко – Зубков, Назарина, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Траоре

"Фейеноорд": Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Виффер, Кекчю – Джаханбахш, Дилросун, Идрисси – Хименес

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Единственный раз в еврокубках команды пересекались в сезоне 2017/18. Тогда на групповом этапе Лиги чемпионов "Шахтер" дважды был сильнее соперника – 2:1 в Роттердаме и 3:1 в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан рассказал, как нокаутировал россиянина во время тренировочных сборов в Турции.

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