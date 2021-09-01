Где смотреть Россия – Хорватия: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

В среду, 1 сентября, Россия на своем поле примет Хорватию в матче четвертого тура отбора на чемпионат мира, который должен состояться в Катаре в 2022 году. Поединок пройдет в Москве на стадионе "Лужники".

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на местном Первом канале. Она начнется в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры оценивают шансы команд практически на равных. Они предлагают поставить на победу хозяев за коэффициент 2,60, а на триумф хорватов – за 2,70. Ничья оценивается котировкой 3,25.

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Отметим, что этот матч станет дебютным для нового тренера сборной России Валерия Карпина, который сменил на этом посту Станислава Черчесова. Под руководством последнего команда РФ провалилась на Евро-2020.

После трех туров россияне делят первое место в отборочной группе H с хорватами. В активе обоих по шесть очков. Совсем близко в таблице находятся Словакия (5 пунктов), Кипр (4) и Словения (3).

Напомним, что в последний раз Россия и Хорватия играли между собой на ЧМ-2018. Тогда вторые оказались сильнее в серии пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, после неудачного выступления на континентальном первенстве сборная РФ упала в рейтинге ФИФА, расположившись за Венесуэлой.