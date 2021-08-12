Сборная России по футболу упала в рейтинге ФИФА, расположившись за Венесуэлой

Сборная России по футболу заняла 41-е место в обновленном рейтинге ФИФА. После провального выступления на чемпионате Европы-2020 россияне вылетели из топ-40, упав на три строчки.

В новом списке сильнейших футбольных сборных планеты национальная команда РФ расположилась за Венесуэлой и перед Катаром.

На первом месте продолжает располагаться сборная Бельгии. Франция и Бразилия поменялись местами. Действующие чемпионы мира теперь третьи. Самый большой прогресс в сборной США – американцы совершили рывок с 20-го места на 9-е.

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Сборная Италии после победы на Евро-2020 улучшила свою позицию на два места (5-е). Шестой идет Аргентина (была восьмой).

Сборная Украины также продемонстрировала регресс. Наши соотечественники опустились с 24-го места на 25-е.

Напомним, что сборная России на прошедшем чемпионате Европы-2020 проиграла в двух матчах и заняла последнее место в группе.

Позже игру команды РФ назвали доисторической.