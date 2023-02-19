Где смотреть "Ренн" – "Шахтер". Расписание трансляций решающего матча Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" в четверг, 23 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона 2022/2023. Подопечные Игора Йовичевича на стадионе "Роазон Парк" во французском Ренне сыграют с одноименным футбольным клубом.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию Ренн – Шахтер. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию встречи в Украине можно будет посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен на видеосервисе Megogo и платформе Volia TV. Тут болельщикам будет доступна традиционная аналитическую студию с участием журналистов и приглашенных экспертов.
Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча между этими командами в плей-офф ЛЕ состоялась 16 февраля и завершилась с неожиданным счетом 2:1 в пользу украинцев.
Отметим, что этот успех расстроил россиян, что они даже не придумали, как потравить чемпиона Украины в комментариях. Хотя 100 миллионов, полученные "горняками" за Михаила Мудрика до сих пор не дают спокойно спать любителям футбола в РФ.
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