Где смотреть первый матч сборной Украины по футболу в 2022 году. Расписание трансляций

Сборная Украины по футболу в среду, 11 мая, проведет свой первый поединок в 2022 году. На стадионе "Боруссия Парк" подопечные Александра Петракова сразятся с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах "Индиго TV" и "Футбол 1". Каналы доступны на медиасервисе oll.tv в пакетах oll inclusive и Ultra oll inclusive соответственно.

"Индиго TV" также входит в подписку "Максимальная" медиасервиса Megogo.

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Отметим, что украинские болельщики смогут посетить матч бесплатно

Напомним, что этот спарринг пройдет в рамках подготовки к официальном поединку плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Игра состоится 1 июня на арене "Хэмпден Парк" в Глазго. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что победитель противостояния Шотландия – Украина за путевку на мундиаль в Катаре поспорит с валлийцами 5 июня. При этом уже известны потенциальные соперники "желто-синих" на групповом этапе ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о планах подготовки команды к июньским матчам. Накануне Европейский футбольный союз опубликовал новый календарь игр наших ребят в Лиге наций.

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