Где смотреть онлайн 'Галатасарай' – 'Динамо': расписание трансляций матча в поддержку Украины

Киевское "Динамо" в четверг, 14 апреля, проведет второй матч в рамках благотворительного турне по Европе. Встречи проводятся в поддержку мира в Украине и ее сопротивления российским агрессорам. Все вырученные средства будут направлены на помощь нашим соотечественникам, пострадавшим от нападения РФ.

Вторым соперником "бело-синих" в этих поединках станет стамбульский "Галатасарай". Игру примет "Cтадион Неф". Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Увидеть увлекательную игру можно будет на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, М1 и "Динамо Киев TV". Кроме того, трансляцию из Стамбула организовывают сервисы Киевстар ТБ, Footballhub, Vodafone TV, официальный Youtube-канал "Динамо". Показ поединка также будет доступный на видеоплатформах Megogo и Volia TV.

Видео дня

Напомним, 12 апреля в Варшаве "Динамо" провело свой первый матч европейского турне. Команда Мирчи Луческу обыграла в Польше местную "Легию" – 1:3. После игры словенский полузащитник Беньямин Вербич не смог сдержать слез во время скандирования трибунами заряда "Украина! Украина!".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" также начал выступления в матчах в пользу мира в Украине. 9 апреля в Пирее "горняки" уступили местному "Олимпиакосу" 1:0. Во время игры на трибунах стадиона разложили детские игрушки, чтобы напомнить миру о жертвам российской оккупации в Украине.