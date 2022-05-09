Где смотреть онлайн 'Боруссия М' – Украина: расписание трансляций товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в среду, 11 мая, проведет первый спарринг в рамках подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022 и старту Лиги наций. Команда Александра Петракова в Германии сыграет с середняком Бундеслиги – менхенгладбахской "Боруссией".

Поединок примет стадион "Боруссия-Парк". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть встречу можно будет благодаря трансляции канала "Украина" в эфире телеканала "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"), а также канала "Футбол 1". Кроме того, игру покажет видеосервис oll.tv и официальный YouTube-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Отметим, что украинская сборная выступит без легионеров. Они начнут прибывать в расположение национальной команды после 15 мая.

Напомним, сборная Украины 1 июня проведет стыковой матч отборочного турнира на ЧМ-2022 с Шотландией. В случае победы "желто-синие" сразятся с валлийцами за путевку на Мундиаль в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Виталий Миколенко отличился дебютным голом за "Эвертон" в чемпионате Англии. В свою очередь, вратарь Андрей Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в испанской Примере.