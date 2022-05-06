'Понимаете, ситуация такая...' Петраков рассказал о решении легионеров сборной Украины перед матчем с Шотландией

Легионеры сборной Украины отказались от дополнительного отдыха перед приездом в национальную команду на тренировочный сбор. Защитник чешской "Славии" Тарас Качараба, хавбек венгерского "Фернецвароша" Александр Зубков, форварды португальской "Бенфики" Роман Яремчук и немецкой "Ганзы" Даниил Сикан прибудут в стан "желто-синих" на следующий день после завершения клубного сезона.

Об этом на пресс-конференции в Словении сообщил тренер нашей сборной Александр Петраков, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник украинской команды также признался, что трудно найти спарринг-партнеров для подготовки к стыковому матчу плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией (1 июня).

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"В скором времени о спаррингах будет объявлено. Понимаете, ситуация такова, что у людей проходят чемпионаты. Сборная Украины впервые попала в такие обстоятельства, так что очень трудно найти спарринг-партнера. Нужно, чтобы была интрига. Немного подождите. 16 мая к нам прибудут Зубков, Качараба, Яремчук, Сикан. Они играют за свои клубы 15-го, поэтому я спросил, сколько дней им нужно на отдых. Они ответили, что не нуждаются в отдыхе и едут в сборную. Это очень хорошо", – сказал Петраков.

Напомним, украинцы и шотландцы сыграют на арене "Хэмпден Парк" в Глазго. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что победитель противостояния за путевку на мундиаль в Катаре поспорит с валлийцами 5 июня. При этом уже известны потенциальные соперники "желто-синих" на групповом этапе ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков откровенно высказался о российских оккупантах.