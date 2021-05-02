Футболист сборной Украины забил великолепный гол в Бельгии. Видео

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился великолепным ударом в матче 1-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Мехелена".

25-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. В самом начале второго тайма при счете 0:2 Роман смог сократить отставание.

Яремчук получил пас недалеко от штрафной площадки, прорвался под углом к воротам и мощнейшим выстрелом поразил цель.

Для украинца это стало 21-м голом в 38 матчах за сезон.

Спустя 3 минуты еще один представитель сборной Украины, Роман Безус, поучаствовал во втором забитом мяче. 30-летний уроженец Кременчуга сделал голевую передачу на Вадиса Оджиджа-Офоэ, который сделал счет 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля Яремчук показал блестящую игру в выездном матче 34-го тура чемпионата Бельгии против "Зюльте-Варегема" (7:2).

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и записал на свой счет результативную передачу и два гола.