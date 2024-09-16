Где смотреть 'Манчестер Сити' – 'Интер': расписание трансляций матча обновленной Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер" сыграют в одному из центральных противостояний первого игрового дня обновленной Лиги чемпионов. Команды теперь не разбиты на группы, а их результаты записываются в общую таблицу из 36 участников основной стадии турнира.

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Встреча "горожан" и "нерадзурри" пройдет в среду, 18 сентября, на стадионе "Этихад Стэдиум". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За полчаса до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитами поединка считаются футболисты "Манчестер Сити". Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,53. Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех гостей достигают уровня 6,00.

Команды встречались друг с другом один раз. Произошло это в историческом для "Сити" финале Лиги чемпионов 2023 года. Тогда англичане обыграли "Интер" 1:0 и впервые выиграли престижный трофей.

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