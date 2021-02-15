Где смотреть "Маккаби" – "Шахтер": расписание трансляций Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы матчем 1/16 финала против израильского "Маккаби".

Поединок состоится в четверг, 18 февраля, в Тель-Авиве. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Маккаби – Шахтер. Поединок в прямом эфире покажет украинский телеканал "Футбол 2", где после трансляции будет работать традиционная аналитическая студия. Также в нашей стране матч будет доступен на видеосервисе Megogo.

"Горняки", которые по мнению букмекеров являются явным фаворитом пары, получили возможность выступать на этой стадии, заняв третье место в группе Лиги Чемпионов. Подопечные Каштру набрали на групповой стадии ЛЧ 8 очков, уступив "Боруссии" Менхенгладбах лишь по дополнительным показателям. Кроме "Боруссии" в одном квартете с украинским клубом также выступали мадридский "Реал" и миланский "Интер".

"Маккаби" вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места группы І, где соперниками израильтян были испанский "Вильярреал", турецкий "Сивасспор" и азербайджанский "Карабах".

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем поединке "Шахтер" сенсационно не смог обыграть "Колос", расписав ничью 0:0.