Где смотреть Лигу Европы: расписание трансляций вторых полуфиналов

В четверг, 6 мая, по итогам матчей "Арсенал" – "Вильярреал" и "Рома" – "Манчестер Юнайтед" станут известны финалисты Лиги Европы 2020/21.

Прямую трансляцию поединков, которые начнутся в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1/2/3" и медиасервисе MEGOGO на pop-up каналах Volia Football HD. В России игры покажет "Матч ТВ", а в Беларуси один из полуфиналов будет доступен по "Беларусь 5".

Полностью расписание трансляций матчей выглядит следующим образом:

"Арсенал" – "Вильярреал" – "Футбол 2", Volia Football HD 1, "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 5";

"Рома" – "Манчестер Юнайтед" – "Футбол 1", Volia Football HD 2, "Матч! Футбол 2".

Напомним, что в первых поединках "Вильярреал" добыл минимальную победу над "Арсеналом" со счетом 2:1, а "Манчестер Юнайтед" практически снял все вопросы о выходе в финал, обыграв "Рому" со счетом 6:2 при пяти забитых голах во втором тайме.

Решающий матч турнира состоится 26 мая в Гданьске.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Челси" и "Манчестер Сити" стали финалистами Лиги чемпионов после побед над "Реалом" и ПСЖ, соответственно.