Где смотреть Франция – Украина: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

Максим Иншаков Футбол 23:48, 21.03.2021

Сборная Украины в среду, 24 марта, сыграет против команды Франции в первом туре квалификации на чемпионат мира по футболу-2022.

Поединок пройдет без зрителей на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и начнется в 21:45 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

Все болельщики смогут поддержать главную команду страны у экранов телевизоров. Прямую трансляцию организует общенациональный канал "Украина", а также специализированный "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией с опытными экспертами.

Кроме того, картинка с матчем будет доступна на российском "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, нашей команде в этом матче не помогут Артем Беседин, Виктор Цыганков и Тарас Степаненко. Главный тренер "желто-синих" исключил этих футболистов из сборной.

Отметим, что букмекеры уже назвали фаворита этого противостояния.

Напомним, что крайний раз Украина и Франция встречались в октябре 2020-го. Тогда встреча на "Стад де Франс" завершилась со счетом 7:1, что стало крупнейшим поражением нашей сборной в истории.

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