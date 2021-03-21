Де дивитися Франція – Україна: розклад трансляцій відбору на ЧС-2022

Збірна України в середу, 24 березня, зіграє проти команди Франції в першому турі кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022.

Поєдинок пройде без глядачів на стадіоні "Стад де Франс" в Сен-Дені і почнеться о 21:45 за київським часом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

Всі вболівальники зможуть підтримати головну команду країни біля екранів телевізорів. Пряму трансляцію організовує загальнонаціональний канал "Україна", а також спеціалізований "Футбол 1", де показ гри буде супроводжуватися аналітичною студією з досвідченими експертами.

Крім того, картинка з матчем буде доступна на російському "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нашій команді в цьому матчі не допоможуть Артем Бесєдін, Віктор Циганков і Тарас Степаненко. Головний тренер "жовто-синіх" виключив цих футболістів зі збірної.

Відзначимо, що букмекери вже назвали фаворита цього протистояння.

Нагадаємо, що останній раз Україна і Франція зустрічалися в жовтні 2020-го. Тоді зустріч на "Стад де Франс" завершилася з рахунком 7:1, що стало найбільшою поразкою нашої збірної в історії.