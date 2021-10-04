Где смотреть Финляндия – Украина: расписание трансляций матча отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в субботу, 9 октября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда Александра Петракова на выезде сыграет с участником Евро-2020 Финляндией.

Встреча состоится на поле Олимпийского стадиона в Хельсинки. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Увидеть один из важнейших матчей для "желто-синих" в квалификации к Мундиалю можно будет на общенациональном канале "Украина", который также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV.

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Кроме того, показ игры будет доступен на специализированном "Футбол 1", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

Также трансляцию из столицы Финляндии в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч ТВ".

Напомним, украинская команда набрала пять очков после пяти туров отборочного турнира на ЧМ-2022, сыграв все матчи вничью. Финны идут вторыми с аналогичным количеством пунктов, однако имеют игру в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Александр Петраков отказался от услуг одного из лидеров команды Руслана Малиновского.