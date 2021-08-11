Где смотреть "Динамо" – "Минай": расписание трансляций перенесенного матча УПЛ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Кендзера против игрока 'Миная'

В среду, 11 августа, "Динамо" проведет перенесенный матч первого тура украинской Премьер-лиги против "Миная". Изначально киевляне должны начинать сезон поединком с "Олимпиком", но донецкий клуб снялся с чемпионата.

Прямую трансляцию противостояния, стартовый свисток в котором прозвучит в 19:30 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "2+2". Также показ встречи запланирован на официальном YouTube-канале столичной команды.

Букмекеры не сомневаются в победе "Динамо" и оценивают вероятность триумфа подопечных Мирчи Луческу коэффициентом 1,10, ничьей – котировкой 9,30, а на выездной успех "Миная" можно поставить за 25,00.

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Котировки на матч "Динамо" - "Минай"

Это неудивительно, ведь все предыдущие очные поединки между командами заканчивались исключительно в пользу киевлян. В четырех матчах столичный клуб забил 12 голов и пропустил всего 1.

"Динамо" выиграло все 4 матча против "Миная"

В случае победы "Динамо" может догнать "Десну", которая с девятью очками является единоличным лидером и единственной командой УПЛ, идущей без потерь после трех туров.

Таблица УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй игре украинского чемпионата киевляне одержали непростую победу над "Зарей", воспользовавшись неожиданным поражением "Шахтера" от "Александрии".

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