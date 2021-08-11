Где смотреть "Динамо" – "Минай": расписание трансляций перенесенного матча УПЛ

В среду, 11 августа, "Динамо" проведет перенесенный матч первого тура украинской Премьер-лиги против "Миная". Изначально киевляне должны начинать сезон поединком с "Олимпиком", но донецкий клуб снялся с чемпионата.

Прямую трансляцию противостояния, стартовый свисток в котором прозвучит в 19:30 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "2+2". Также показ встречи запланирован на официальном YouTube-канале столичной команды.

Букмекеры не сомневаются в победе "Динамо" и оценивают вероятность триумфа подопечных Мирчи Луческу коэффициентом 1,10, ничьей – котировкой 9,30, а на выездной успех "Миная" можно поставить за 25,00.

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Это неудивительно, ведь все предыдущие очные поединки между командами заканчивались исключительно в пользу киевлян. В четырех матчах столичный клуб забил 12 голов и пропустил всего 1.

В случае победы "Динамо" может догнать "Десну", которая с девятью очками является единоличным лидером и единственной командой УПЛ, идущей без потерь после трех туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй игре украинского чемпионата киевляне одержали непростую победу над "Зарей", воспользовавшись неожиданным поражением "Шахтера" от "Александрии".