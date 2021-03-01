Где смотреть "Динамо" – "Колос": расписание трансляций Кубка Украины

В среду, 3 марта, киевское "Динамо" сыграет на своём поле против "Колоса" из Коваливки в рамках 1/4 финала кубка Украины.

Трансляцию матча, который начнется в 17:00, можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале 2+2.

"Динамо" подходит к кубковому поединку в отличных форме и настроении. На прошлой неделе подопечные Луческу сначала вышли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв на выезде бельгийский "Брюгге", а затем одержали победу над "Львовом" в матче внутреннего чемпионата, увеличив отрыв от донецкого "Шахтера" до четырех баллов.

"Колос" в свою очередь в матче 16-го тура УПЛ неожиданно уступил "Руху", упустив ничейный результат уже в компенсированное время. Отметим, что в матче чемпионата "Динамо" не смогло переиграть команду из Коваливки, сыграв вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко оценил шансы "Динамо" на выход в четвертьфинал Лиги Европы.