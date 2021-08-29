Где смотреть дебют Месси в ПСЖ: расписание трансляций 'Реймс' – ПСЖ

Знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси впервые сыграет за ПСЖ в официальном матче в воскресенье, 29 августа. Дебют звездного форварда состоится в гостевом поединке чемпионата Франции в Лиге 1 против "Реймса", утверждает L’Equipe. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Согласно данным местной прессы Лео уже в понедельник, 23 августа, присоединился к парижской команде после небольшого отъезда к семье в Испанию.

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Посмотреть в прямом эфире противостояние чемпиона Франции и 14-й команды национального первенства можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports 1. Также показ будет доступен на медиасервисе Megogo – канал Megogo Футбол 1.

Поединок в прямом эфире покажут и российские вещатели: "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2"

После трех туров в чемпионате Франции ПСЖ с максимальным результатом лидирует в турнирной таблице. "Реймс" все три матча свел в ничью и занимает 12-ю строчку.

Напомним, что Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году, а в 2005-м его взяли во взрослую команду.

С того времени во всех турнирах провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.

5 августа стало известно, что каталонцы не смогут подписать Месси.

10 августа он официально подписал контракт с французским ПСЖ.