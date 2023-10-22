Где смотреть 'Барселона' – 'Шахтер'. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 25 октября проведет свой третий матч Лиги чемпионов сезона 2023/24. На Олимпийском стадионе им. Люиса Кумпаньша в столице Каталонии подопечные Дарио Срны сразятся с "Барселоной".

Отметим, что легендарная домашняя арена "Барсы" "Камп Ноу" до 2026 года находится на реконструкции.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Шахтер". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также показ будет доступен для клиентов Volia TV.

За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

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В своей истории "Шахтер" и "Барселона" встречались 9 раз. Шесть раз команды пересекались в Лиге чемпионов, дважды в Кубке обладателей кубков УЕФА, а в 2009-м сошлись в матче за Суперкубок УЕФА.

Из этих девяти – на счету испанского гранда шесть побед. Одна встреча завершилась вничью.

Последний раз команды пересекались в 2011-м в четвертьфинале ЛЧ. Тогда в Испании "Шахтер" проиграл со счетом 1:5.

Ответный матч на "Донбасс Арене" также завершился победой каталонцев.

Напомним, что чемпион Украины донецкий "Шахтер" в ЛЧ 23/24 сыграет в группе H с "Барселоной", "Порто" и "Антверпеном" .

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