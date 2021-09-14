Где смотреть "Барселона" – "Бавария": расписание трансляций Лиги чемпионов

Во вторник, 14 сентября, "Барселона" примет "Баварию" в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в столице Каталонии на стадионе "Ноу Камп".

Прямую трансляцию противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на Volia TV и видеосервисе Megogo. В России показ встречи организует телеканал "Матч! Футбол 1".

Напомним, что последний матч "Барселоны" и "Баварии" состоялся в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019/20, который из-за коронавируса проходил в формате одной игры. Тогда каталонцы потерпели крайне болезненное поражение со счетом 2:8.

Видео дня

В связи с этим, а также с серьезными кадровыми проблемами "сине-гранатовых" неудивительно, что букмекеры считают мюнхенский клуб фаворитом поединка. На их победу можно поставить за коэффициент 2,00, на ничью – за 4,00, а котировки на триумф "Барселоны" составляют 3,40.

Также стоит отметить, что в летнее межсезонье каталонцев покинул их самый звездный игрок – Лионель Месси. Аргентинец на правах свободного агента перебрался в ПСЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября также сыграют соперники "Баварии" и "Барселоны" по группе E – "Динамо" и "Бенфика". Стало известно расписание трансляций этой встречи.