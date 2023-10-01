Где смотреть 'Антверпен' – 'Шахтер'. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 4 октября, проведет свой поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона. На стадионе "Босэйлстадион" подопечные Патрика ван Леувена сразятся с нидерландским "Антверпеном".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Антверпен" – "Шахтер". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также показ будет доступен для клиентов Volia TV.

Видео дня

За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

В своей истории "Шахтер" и "Антверпен" между собой не встречались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке 1-го ЛЧ "Шахтер" потерпел разгромное поражение от португальского "Порту". "Горняки" на арене в Дюссельдорфе уступили со счетом 1:3.

Напомним, что чемпион Украины донецкий "Шахтер" в ЛЧ 23/24 сыграет в группе H с "Барселоной", "Порто" и " "Антверпеном" .

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