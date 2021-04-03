Где смотреть "Александрия" – "Динамо": расписание трансляций матча тура в УПЛ

Максим Иншаков Футбол 09:47, 3.04.2021 Обновлено: 09:49, 3.04.2021

Киевское "Динамо" в воскресенье, 4 апреля, сыграет в гостях с "Александрией" в центральном матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Поединок на стадионе КСК "Ника" пройдет с присутствием зрителей на трибунах и начнется в 19:30.

Те болельщики, у которых не получится лично поддержать клуб на трибунах в Кировоградской области, смогут посмотреть телетрансляцию поединка. Показ игры в прямом эфире организует телеканал "Футбол 1". Перед матчем на канале запланирована программа ""Тур ONLINE" с участием экспертов.

Главным арбитром назначен харьковчанин Дмитрий Кривушкин. Арбитром ВАР будет работать Екатерина Монзуль.

После 19 туров в столичный клуб с 46 очками лидирует в турнирной таблице. "Александрия" идет на 7-й строчке (26 пунктов).

Свой крайний матч в УПЛ подопечные Луческу провели 21 марта, разгромив "Рух" из Львова.

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