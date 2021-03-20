19-й тур УПЛ: результаты, видео, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 20-21 марта были сыграны матчи 19-го тура.
Лидер первенства киевское "Динамо" разгромило на своем поле "Рух". А действующий чемпион "Шахтер" отправился в Харьков, где сенсационно уступил "Львову".
По традиции болельщики смогли увидеть все поединки игрового дня на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание тура.
Премьер-лига Украины. 19-й тур
20 марта (суббота)
"Мариуполь" – "Минай" 0:0 (0:0, 0:0)
Мариуполь – Гальчук, Кирюханцев, Быков (Мампасси, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковский, Бондаренко (Чех, 74), Мишнев, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.
Минай – Попович, Лопыренок, Малепе, Матич, Маембе, Снижко (Ткачук, 90), Кожанов (Пыняшко, 67), Петрусенко, Хахлев (Бойко, 81), Нуриев, Ахмедзаде (Шиндер, 67).
Предупреждения: Снижко (60), Хахлев (77), Танковский (87).
"Десна" – "Днепр-1" 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 – 45 Чуже, 0:2 – 90 Чуже.
Десна – Литовка, Тамм, Гитченко, Конопля, Калитвинцев, Мостовой (Картушов, 72), Огиря, Гуцуляк (Безбородько, 84), Тотовицкий, Будковский, Чепурненко (Домбровский, 46).
Днепр-1 – Юрчук, Дубинчак, Сваток, Логинов, Тейлор, Назаренко (Цуриков, 69), Игнатенко, Пихаленок, Когут (Ди Франко, 78), Довбик (Хобленко, 88), Чуже.
Предупреждения: Довбик (51), Безбородько (90).
"Ворскла" – "Олимпик" 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 13 Степанюк, 2:0 – 25, автогол Снурницын, 3:0 – 55 Степанюк.
Ворскла – Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Кане, Тилль, Луизао (Скляр, 68), Пуцлин, Якубу (Семилет, 83), Степанюк (Челядин, 74), Кулач.
Олимпик – Халими, Снурницын (Завийский, 46), Векляк, Лебеденко, Зотько, Бабенко, Пасич, Альваренга (Бенито, 64), Политыло, Таллес, Нкенг.
Предупреждения: Зотько (44), Кулач (77).
21 марта (воскресенье)
"Динамо" – "Рух" 3:0 (0:0, 3:0)
Голы: 1:0 – 59 Караваев, 2:0 – 86 Сидклей, 3:0 – 90 Караваев.
Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Попов, Буяльский, Сидорчук, де Пена (Шепелев, 60), Шапаренко (Сидклей, 81), Родригеш (Караваев, 46), Супряга (Гармаш, 73).
Рух – Бандура, Белый, Зец, Стаменкович, Мысык, Федорчук, Притула (Сыч, 68), Климчук (Кондраков, 84), Бойчук (Лях, 84), Карасюк (Мартынюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).
Предупреждения: Карасюк (10), Борячук (19), Сидорчук (27), Бойчук (54).
"Львов" – "Шахтер" 3:2 (1:1, 2:1)
Голы: 1:0 – 24 Алваро, 1:1 – 30 Соломон, 2:1 – 48 Ныч, 2:2 – 56 Соломон, 3:2 – 73, пенальти Рожерио Шина.
Львов – Костик, Рожерио Шина (Семенив, 77), Якимец, Махмутович, Чирьяк, Романчук, Брикнер (Довгий, 64), Грисьо (Бусько, 77), Алваро (Рафаэл Сабино, 64), Ныч, Ньярко (Ременяк, 90).
Шахтер – Трубин, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Мораес.
Предупреждения: Рожерио Шина (7), Брикнер (16), Мораес (32), Чирьяк (33), Алан Патрик (65), Трубин (72), Костик (90).
"Колос" – "Заря" 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 42 Лысенко.
Колос – Волынец, Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов (Нгамба, 85), Кравченко, Костышин (Смирный, 75), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 75), Лысенко (Исаенко, 85).
Заря – Василь, Громов (Кабаев, 68), Абу-Ханна (Казаков, 85), Леовижилдо (Цыганик, 68), Назарина, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский, Кочергин, Сайядманеш, Гладкий (Захеди, 68).
Предупреждения: Кочергин (35), Костышин (37), Назарина (50), Золотов (61), Сайядманеш (86), Волынец (90), Смирный (90).
"Ингулец" – "Александрия" 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 45 Сичинава.
Ингулец – Малыш, Ковалев, Квасный (Синегуб, 85), Бен-Салем, Кучеренко, Козак (Щедрый, 62), Шишка (Чайковский, 78), Бартулович (Коваленко, 62), Запорожец (Васин, 85), Балан, Сичинава.
Александрия – Панькив, Дубра (Бабогло, 26), Мирошниченко (Мышенко, 66), Вантух, Бондаренко, Третьяков (Стецков, 88), Калюжный (Гордиенко, 66), Гречишкин, Лучкевич, Устименко (Новиков, 46), Ситало.
Предупреждения: Шишка (53), Запорожец (58), Коваленко (62), Бабогло (72), Мышенко (77), Ситало (79), Малыш (90).
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потребовало отставки главы комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.