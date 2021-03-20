19-й тур УПЛ: результаты, видео, таблица

Александр Чеканов Футбол 21:46, 20.03.2021 Обновлено: 23:22, 21.03.2021

В украинской футбольной Премьер-лиге 20-21 марта были сыграны матчи 19-го тура.

Лидер первенства киевское "Динамо" разгромило на своем поле "Рух". А действующий чемпион "Шахтер" отправился в Харьков, где сенсационно уступил "Львову".

По традиции болельщики смогли увидеть все поединки игрового дня на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 19-й тур

20 марта (суббота)

"Мариуполь" – "Минай" 0:0 (0:0, 0:0)

Мариуполь – Гальчук, Кирюханцев, Быков (Мампасси, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковский, Бондаренко (Чех, 74), Мишнев, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

Минай – Попович, Лопыренок, Малепе, Матич, Маембе, Снижко (Ткачук, 90), Кожанов (Пыняшко, 67), Петрусенко, Хахлев (Бойко, 81), Нуриев, Ахмедзаде (Шиндер, 67).

Предупреждения: Снижко (60), Хахлев (77), Танковский (87).

"Десна" – "Днепр-1" 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 45 Чуже, 0:2 – 90 Чуже.

Десна – Литовка, Тамм, Гитченко, Конопля, Калитвинцев, Мостовой (Картушов, 72), Огиря, Гуцуляк (Безбородько, 84), Тотовицкий, Будковский, Чепурненко (Домбровский, 46).

Днепр-1 – Юрчук, Дубинчак, Сваток, Логинов, Тейлор, Назаренко (Цуриков, 69), Игнатенко, Пихаленок, Когут (Ди Франко, 78), Довбик (Хобленко, 88), Чуже.

Предупреждения: Довбик (51), Безбородько (90).

"Ворскла" – "Олимпик" 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 13 Степанюк, 2:0 – 25, автогол Снурницын, 3:0 – 55 Степанюк.

Ворскла – Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Кане, Тилль, Луизао (Скляр, 68), Пуцлин, Якубу (Семилет, 83), Степанюк (Челядин, 74), Кулач.

Олимпик – Халими, Снурницын (Завийский, 46), Векляк, Лебеденко, Зотько, Бабенко, Пасич, Альваренга (Бенито, 64), Политыло, Таллес, Нкенг.

Предупреждения: Зотько (44), Кулач (77).

21 марта (воскресенье)

"Динамо" – "Рух" 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 59 Караваев, 2:0 – 86 Сидклей, 3:0 – 90 Караваев.

Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Попов, Буяльский, Сидорчук, де Пена (Шепелев, 60), Шапаренко (Сидклей, 81), Родригеш (Караваев, 46), Супряга (Гармаш, 73).

Рух – Бандура, Белый, Зец, Стаменкович, Мысык, Федорчук, Притула (Сыч, 68), Климчук (Кондраков, 84), Бойчук (Лях, 84), Карасюк (Мартынюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

Предупреждения: Карасюк (10), Борячук (19), Сидорчук (27), Бойчук (54).

"Львов" – "Шахтер" 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 24 Алваро, 1:1 – 30 Соломон, 2:1 – 48 Ныч, 2:2 – 56 Соломон, 3:2 – 73, пенальти Рожерио Шина.

Львов – Костик, Рожерио Шина (Семенив, 77), Якимец, Махмутович, Чирьяк, Романчук, Брикнер (Довгий, 64), Грисьо (Бусько, 77), Алваро (Рафаэл Сабино, 64), Ныч, Ньярко (Ременяк, 90).

Шахтер – Трубин, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Мораес.

Предупреждения: Рожерио Шина (7), Брикнер (16), Мораес (32), Чирьяк (33), Алан Патрик (65), Трубин (72), Костик (90).

"Колос" – "Заря" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Лысенко.

Колос – Волынец, Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов (Нгамба, 85), Кравченко, Костышин (Смирный, 75), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 75), Лысенко (Исаенко, 85).

Заря – Василь, Громов (Кабаев, 68), Абу-Ханна (Казаков, 85), Леовижилдо (Цыганик, 68), Назарина, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский, Кочергин, Сайядманеш, Гладкий (Захеди, 68).

Предупреждения: Кочергин (35), Костышин (37), Назарина (50), Золотов (61), Сайядманеш (86), Волынец (90), Смирный (90).

"Ингулец" – "Александрия" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 45 Сичинава.

Ингулец – Малыш, Ковалев, Квасный (Синегуб, 85), Бен-Салем, Кучеренко, Козак (Щедрый, 62), Шишка (Чайковский, 78), Бартулович (Коваленко, 62), Запорожец (Васин, 85), Балан, Сичинава.

Александрия – Панькив, Дубра (Бабогло, 26), Мирошниченко (Мышенко, 66), Вантух, Бондаренко, Третьяков (Стецков, 88), Калюжный (Гордиенко, 66), Гречишкин, Лучкевич, Устименко (Новиков, 46), Ситало.

Предупреждения: Шишка (53), Запорожец (58), Коваленко (62), Бабогло (72), Мышенко (77), Ситало (79), Малыш (90).

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потребовало отставки главы комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

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