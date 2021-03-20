19-й тур УПЛ: результати, відео, таблиця

Олександр Чеканов Футбол 21:46, 20.03.2021 Оновлено: 23:22, 21.03.2021

В українській футбольній Прем'єр-лізі 20-21 березня відбулися матчі 19-го туру.

Лідер першості київське " Динамо" розгромило на своєму полі "Рух". А чинний чемпіон "Шахтар" відправився до Харкова, де сенсаційно поступився "Львову".

За традицією вболівальники змогли побачити всі поєдинки ігрового дня на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 19-й тур

20 березня (субота)

"Маріуполь" – "Минай" 0:0 (0:0, 0:0)

Маріуполь – Гальчук, Кирюханцев, Биков (Мампассі, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковскій, Бондаренко (Чех, 74), Мишнєв, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

Минай – Попович, Лопиренок, Малепе, Матіч, Маембе, Сніжко (Ткачук, 90), Кожанов (Пиняшко, 67), Петрусенко, Хахльов (Бойко, 81), Нурієв, Ахмедзаде (Шиндер, 67).

Попередження: Сніжко (60), Хахльов (77), Танковскій (87).

"Десна" – "Дніпро-1" 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 45 Чуже, 0:2 – 90 Чуже.

Десна – Литовка, Тамм, Гітченко, Конопля, Калитвинцев, Мостовий (Картушов, 72), Огиря, Гуцуляк (Безбородько, 84), Тотовіцкій, Будковський, Чепурненко (Домбровський, 46).

Дніпро-1 – Юрчук, Дубінчак, Сваток, Логінов, Тейлор, Назаренко (Цуріков, 69), Ігнатенко, Пихаленок, Когут (Ді Франко, 78), Довбік (Хобленко, 88), Чуже.

Попередження: Довбік (51), Безбородько (90).

"Ворскла" – "Олімпік" 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 13 Степанюк, 2:0 – 25, автогол Снурніцин, 3:0 – 55 Степанюк.

Ворскла – Різник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Кані, Тілль, Луїзао (Скляр, 68), Пуцлін, Якубу (Семілєт, 83), Степанюк (Челядин, 74), Кулач.

Олімпік – Халімі, Снурніцин (Завійський, 46), Векляк, Лебеденко, Зотько, Бабенко, Пасіч, Альваренга (Беніто, 64), Політило, Таллес, Нкенг.

Попередження: Зотько (44), Кулач (77).

21 березня (неділя)

"Динамо" – "Рух" 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 59 Караваєв, 2:0 – 86 Сідклей, 3:0 – 90 Караваєв.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Попов, Буяльський, Сидорчук, де Пена (Шепелєв, 60), Шапаренко (Сідклей, 81), Родрігес (Караваєв, 46), Супряга (Гармаш, 73).

Рух – Бандура, Білий, Зец, Стаменкович, Мисик, Федорчук, Притула (Сич, 68), Климчук (Кондраков, 84), Бойчук (Лях, 84), Карасюк (Мартинюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

Попередження: Карасюк (10), Борячук (19), Сидорчук (27), Бойчук (54).

"Львів" – "Шахтар" 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 1:0 – 24 Алваро, 1:1 – 30 Соломон, 2:1 – 48 Нич, 2:2 – 56 Соломон, 3:2 – 73, пенальті Рожеріо Шина.

Львів – Костик, Рожеріо Шина (Семенів, 77), Якимець, Махмутович, Чірьяк, Романчук, Брикнер (Довгий, 64), Грисьо (Бусько, 77), Альваро (Рафаел Сабіно, 64), Нич, Ньярко (Ременяк, 90) .

Шахтар – Трубін, Вітао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Матвієнко, Тете (Дентіньо, 71), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Мораес.

Попередження: Рожеріо Шина (7), Брикнер (16), Мораес (32), Чірьяк (33), Алан Патрік (65), Трубін (72), Костик (90).

"Колос" – "Зоря" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Лисенко.

Колос – Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець, Богданов (Нгамба, 85), Кравченко, Костишин (Смирний, 75), Задоя (Мілько, 27), Чурко (Ільїн, 75), Лисенко (Ісаєнко, 85).

Зоря – Василь, Громов (Кабан, 68), Абу-Ханна (Казаков, 85), Леовіжілдо (Циганик, 68), Назарин, Іванисеня, Юрченко, Хомченовський, Кочергін, Сайядманеш, Гладкий (Захеді, 68).

Попередження: Кочергін (35), Костишин (37), Назарин (50), Золотов (61), Сайядманеш (86), Волинець (90), Смирний (90).

"Інгулець" – "Олександрія" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 45 Сичинава.

Інгулець – Малиш, Ковальов, Квасний (Синегуб, 85), Бен-Салем, Кучеренко, Козак (Щедрий, 62), Шишка (Чайковський, 78), Бартуловіч (Коваленко, 62), Запорожець (Васін, 85), Балан, Сичинава .

Олександрія – Паньків, Дубра (Бабогло, 26), Мірошниченко (Мишенко, 66), Вантух, Бондаренко, Третьяков (Стецков, 88), Калюжний (Гордієнко, 66), Гречишкін, Лучкевич, Устименко (Новиков, 46), Сітало.

Попередження: Шишка (53), Запорожець (58), Коваленко (62), Бабогло (72), Мишенко (77), Сітало (79), Малиш (90).

Турнірна таблиця

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вимагає відставки глави комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.

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