19-й тур УПЛ: результати, відео, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі 20-21 березня відбулися матчі 19-го туру.

Лідер першості київське " Динамо" розгромило на своєму полі "Рух". А чинний чемпіон "Шахтар" відправився до Харкова, де сенсаційно поступився "Львову".

За традицією вболівальники змогли побачити всі поєдинки ігрового дня на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і 2+2. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 19-й тур

20 березня (субота)

"Маріуполь" – "Минай" 0:0 (0:0, 0:0)

Маріуполь – Гальчук, Кирюханцев, Биков (Мампассі, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковскій, Бондаренко (Чех, 74), Мишнєв, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

Минай – Попович, Лопиренок, Малепе, Матіч, Маембе, Сніжко (Ткачук, 90), Кожанов (Пиняшко, 67), Петрусенко, Хахльов (Бойко, 81), Нурієв, Ахмедзаде (Шиндер, 67).

Попередження: Сніжко (60), Хахльов (77), Танковскій (87).

"Десна" – "Дніпро-1" 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 45 Чуже, 0:2 – 90 Чуже.

Десна – Литовка, Тамм, Гітченко, Конопля, Калитвинцев, Мостовий (Картушов, 72), Огиря, Гуцуляк (Безбородько, 84), Тотовіцкій, Будковський, Чепурненко (Домбровський, 46).

Дніпро-1 – Юрчук, Дубінчак, Сваток, Логінов, Тейлор, Назаренко (Цуріков, 69), Ігнатенко, Пихаленок, Когут (Ді Франко, 78), Довбік (Хобленко, 88), Чуже.

Попередження: Довбік (51), Безбородько (90).

"Ворскла" – "Олімпік" 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 13 Степанюк, 2:0 – 25, автогол Снурніцин, 3:0 – 55 Степанюк.

Ворскла – Різник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Кані, Тілль, Луїзао (Скляр, 68), Пуцлін, Якубу (Семілєт, 83), Степанюк (Челядин, 74), Кулач.

Олімпік – Халімі, Снурніцин (Завійський, 46), Векляк, Лебеденко, Зотько, Бабенко, Пасіч, Альваренга (Беніто, 64), Політило, Таллес, Нкенг.

Попередження: Зотько (44), Кулач (77).

21 березня (неділя)

"Динамо" – "Рух" 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 59 Караваєв, 2:0 – 86 Сідклей, 3:0 – 90 Караваєв.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Попов, Буяльський, Сидорчук, де Пена (Шепелєв, 60), Шапаренко (Сідклей, 81), Родрігес (Караваєв, 46), Супряга (Гармаш, 73).

Рух – Бандура, Білий, Зец, Стаменкович, Мисик, Федорчук, Притула (Сич, 68), Климчук (Кондраков, 84), Бойчук (Лях, 84), Карасюк (Мартинюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

Попередження: Карасюк (10), Борячук (19), Сидорчук (27), Бойчук (54).

"Львів" – "Шахтар" 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 1:0 – 24 Алваро, 1:1 – 30 Соломон, 2:1 – 48 Нич, 2:2 – 56 Соломон, 3:2 – 73, пенальті Рожеріо Шина.

Львів – Костик, Рожеріо Шина (Семенів, 77), Якимець, Махмутович, Чірьяк, Романчук, Брикнер (Довгий, 64), Грисьо (Бусько, 77), Альваро (Рафаел Сабіно, 64), Нич, Ньярко (Ременяк, 90) .

Шахтар – Трубін, Вітао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Матвієнко, Тете (Дентіньо, 71), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Мораес.

Попередження: Рожеріо Шина (7), Брикнер (16), Мораес (32), Чірьяк (33), Алан Патрік (65), Трубін (72), Костик (90).

"Колос" – "Зоря" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Лисенко.

Колос – Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець, Богданов (Нгамба, 85), Кравченко, Костишин (Смирний, 75), Задоя (Мілько, 27), Чурко (Ільїн, 75), Лисенко (Ісаєнко, 85).

Зоря – Василь, Громов (Кабан, 68), Абу-Ханна (Казаков, 85), Леовіжілдо (Циганик, 68), Назарин, Іванисеня, Юрченко, Хомченовський, Кочергін, Сайядманеш, Гладкий (Захеді, 68).

Попередження: Кочергін (35), Костишин (37), Назарин (50), Золотов (61), Сайядманеш (86), Волинець (90), Смирний (90).

"Інгулець" – "Олександрія" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 45 Сичинава.

Інгулець – Малиш, Ковальов, Квасний (Синегуб, 85), Бен-Салем, Кучеренко, Козак (Щедрий, 62), Шишка (Чайковський, 78), Бартуловіч (Коваленко, 62), Запорожець (Васін, 85), Балан, Сичинава .

Олександрія – Паньків, Дубра (Бабогло, 26), Мірошниченко (Мишенко, 66), Вантух, Бондаренко, Третьяков (Стецков, 88), Калюжний (Гордієнко, 66), Гречишкін, Лучкевич, Устименко (Новиков, 46), Сітало.

Попередження: Шишка (53), Запорожець (58), Коваленко (62), Бабогло (72), Мишенко (77), Сітало (79), Малиш (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" вимагає відставки глави комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.