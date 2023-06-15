Футбольный клуб снялся с чемпионата Украины из-за подрыва Каховской ГЭС

Футбольный клуб "Скорук" из поселка Томаковка (Днепропетровская область) отказался выступать в новом сезоне Первой лиги чемпионата Украины. Как сообщает пресс-служба команды, это связано с подрывом Каховской ГЭС.

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"ФК "Скорук" — аграрная команда, финансируемая семьей президента клуба, а в связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС, земельные участки Никопольщины остались без водоснабжения и не имеют орошения, в результате чего владелец клуба каждый день получает большие убытки", - говорится в заявлении ФК "Скорук".

Руководство клуба до последнего момента пыталось решить вопрос с последующим финансированием на ближайший сезон, но все попытки успехом не увенчались.

Чтобы футбольный клуб "Скорук" не исчез окончательно, руководство приняло решение пропустить сезон в Первой лиге ПФЛ 2023/24.

"Скорук" продолжит свою деятельность на детско-юношеском уровне. А в 2024 году планирует возобновить выступления среди профессионалов в чемпионате Украины", - сообщается на сайте клуба.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

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