Футболисты из-за гробов устроили массовую драку в чемпионате Бразилии. Видео

Футболисты "Интернасьонала" спровоцировали драку в домашнем матче чемпионата Бразилии против "Гремио", выбежав на поле стадиона с картонными гробами. На импровизированных баннерах был нанесен логотип "Гремио".

После того, как судья зафиксировал победу "Интера" со счетом 1:0, футболисты схватили картонки и побежали издеваться над соперником.

Это символизировало "похороны" клуба, занимающего последнее место в турнирной таблице и покидающий высший дивизион чемпионата Бразилии по окончанию сезона.

Игроки "Гремио" не оценили такой юмор, начали гоняться за соперниками по полю, а затем устроили драку.

В результате участников конфликта пришлось разнимать полиции. По итогам стычки арбитр наградил двух участников красными карточками.

Jogadores do Inter ergueram caixões do Grêmio logo após vitória no Gre-Nal. A confusão se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO