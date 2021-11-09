Футболисты из-за гробов устроили массовую драку в чемпионате Бразилии. Видео

Футболисты "Интернасьонала" спровоцировали драку в домашнем матче чемпионата Бразилии против "Гремио", выбежав на поле стадиона с картонными гробами. На импровизированных баннерах был нанесен логотип "Гремио".

После того, как судья зафиксировал победу "Интера" со счетом 1:0, футболисты схватили картонки и побежали издеваться над соперником.

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Это символизировало "похороны" клуба, занимающего последнее место в турнирной таблице и покидающий высший дивизион чемпионата Бразилии по окончанию сезона.

Игроки "Гремио" не оценили такой юмор, начали гоняться за соперниками по полю, а затем устроили драку.

В результате участников конфликта пришлось разнимать полиции. По итогам стычки арбитр наградил двух участников красными карточками.

Jogadores do Inter ergueram caixões do Grêmio logo após vitória no Gre-Nal. A confusão se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO — ge (@geglobo) November 6, 2021

Причиной конфликта стаи события пятилетней давности. Тогда "Интер" вылетел во второй дивизион, а игроки "Гремио" принесли к трибунам красный гроб, издеваясь над болельщиками и крича им оскорбления.

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