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Футболистка на чемпионате мира забила гол в свои ворота с 50 метров. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
2,5 т.
Футболистка на чемпионате мира забила гол в свои ворота с 50 метров. Видео

Центральный защитник "Барселоны" Лая Кодина отметилась курьезным автоголом в 1/8 финала чемпионата мира,который с 20 июля по 20 августа проходит в Австралии и Новой Зеландии. 23-летняя футболистка забила с 50 метров в свои ворота в матче против Швейцарии.

Видео дня
Футболистка на чемпионате мира забила гол в свои ворота с 50 метров. Видео

На 11-й минуте Кодину в районе центрального круга начали прессинговать соперницы. Испанка не посмотрела, что ее голкипер Каталина Коль вышел далеко из ворота, и не глядя отдала пас назад. Мяч на большой скорости пролетел мимо Коль, попав четко в рамку ворот.

Футболистка на чемпионате мира забила гол в свои ворота с 50 метров. Видео

Стоит отметить, что в этой встрече Лая сделала дубль, забив еще раз, но в ворота швейцарок. Встреча в итоге завершилась победой фавориток со счетом 5:1.

Футболистка на чемпионате мира забила гол в свои ворота с 50 метров. Видео

За выход в полуфинал сборная Испании поборется с командой Нидерландов. Поединок состоится 11 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа на женском ЧМ случилась невероятная сенсация. Сборная Германии (№2 рейтинга ФИФА) впервые в истории не смогла выйти в плей-офф мундиаля.

Футболистка на чемпионате мира забила гол в свои ворота с 50 метров. Видео

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