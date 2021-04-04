Футболиста "Ворсклы" унесли с поля на носилках после удара одноклубника в лицо. Видео

Максим Иншаков Футбол 19:49, 4.04.2021 Обновлено: 19:49, 4.04.2021

Люксембуржский полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль получил серьезную травму в матче 20-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге с "Шахтером".

24-летний футболист на 46-й минуте в борьбе за мяч получил удар локтем в лицо от одноклубника Сергея Яворского.

Оливье Тилль получил серьезную травму
Кадр из видео

Тилль не смог продолжить встречу. Его унесли с поля на носилках, после чего на скорой помощи увезли сразу в госпиталь. Вместо игрока сборной Люксембурга вышел Пап-Алиун Ндиайе.

Оливье Тилль
Football.ua

Момент на видео на 5.23

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта защитник донецкого "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил перелом и разрыв связок ноги в матче 16-го тура Премьер-лиги с "Минаем".

Жуткий эпизод произошел на последней минуте игры. Капитан "олимпиков" неудачно упал на газон в борьбе с нападающим соперника Антоном Шиндером, приземлившись всей массой тела на свою левую ногу.

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