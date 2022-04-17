Футболиста сборной Украины выгнали за драку на матче в Германии

Украинский форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан,выступающий на правах аренды в "Ганзе", был удален в поединке 30-го тура второго дивизиона чемпионата Германии по футболу. 21-летний игрок сборной Украины получил красную карточку на последних секундах домашней встречи против "Регенсбурга".

Украинский футболист начал матч на скамейке запасных и появился на поле лишь на 75-й минуте при счете 1:1.

Видео дня

На 93-й минуте один из игроков гостей якобы получил локтем в лицо и упал на газон.

Из-за этого началась драка, в которой приняло участие порядка 10 футболистов обеих команд, в том числе и Даниил. Именно он получил самое жесткое наказание по итогам потасовки – рефери "наградил" его прямой красной карточкой.

Встреча таки завершилась (1:1). "Ганза" набрала 38 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля, донецкий "Шахтер" выиграл второй матч на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace. Поединок в Гданьске против польской "Лехии" завершился со счетом 3:2.

Победный гол забил 12-летний Дима Кеда, спасшийся из Мариуполя.

В первом матче тура "горняки" со счетом 0:1 уступили 46-кратному чемпиону Греции "Олимпиакосу".

Киевское "Динамо" в этот же день в своем турне "Матч за Мир! Остановим войну!". На стадионе в Стамбуле подопечные Мирчи Луческу со счетом 3:1 обыграли турецкий "Галатасарай".

До этого с таким же счетом 3:1 в Варшаве "бело-синие" одолели местную "Легию".